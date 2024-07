Failid krüpteeriti, arvutitele püüti ligi pääseda: kaht Eesti kõrgkooli tabasid küberrünnakud

Kõrgkooli pressiesindaja sõnul mingit lisakahju ei tekitatud ning andmeid pantvangi ei krüpteeritud. „Nüüd on meie süsteemid veel turvalisemad,“ sõnas ta Fortele.

18. juunil avastas Moodle’i õppekeskkonna haldaja haridus- ja teadusministeerium, et ühe häälestusvea tõttu on sisse saadud nende juures majutatava TalTechi Moodle’i komponenti. Ründajad kaardistasid sisevõrku ja proovisid saada ligipääsu ka teistele seal asuvatele arvutitele.

Kõrgkoole puudutanud juhtumite taustal soovitab RIA kriitiliselt üle vaadata kasutajakontode halduse, vältida vananenud tarkvara kasutamist ning mitte jätta teenusekeskkondi vabalt interneti teel ligipääsetavaks, kui see pole just tingimata vajalik.

TalTechist kinnitati Fortele, et nendele teadaolevalt on süsteemi edaspidiseks kaitsmiseks võetud kasutusele vastavad meetmed ning ründe täpsemad asjaolud on hetkel veel selgumisel.