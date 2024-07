„Kui Ukrainal olnuks Iskanderid, siis palunuks Venemaa juba vaherahu.“ Miks on see venelaste rakett tõepoolest lääne omadest parem?

Ukraina sõja reaalsus on näidanud, et paljud Venemaa relvad ja nende omadused on olnud üles blufitud. Kuid mõned venelaste relvad on selles konfliktis end tõepoolest heast küljest näidanud. Üheks nendest on Venemaa ballistiline rakett Iskander-M, mis on kujunenud venelaste põhiliseks täppisrelvaks, millega antakse lööke sügavale Ukraina tagalasse. Iskanderi „ohvriteks“ on juba langenud ka näiteks mõned ameeriklaste ja sakslaste antud hinnalised pikamaa õhutõrjekompleksid Patriot, keskmaa õhutõrjekompleksid NASAMS, vähemalt üks (kuid ilmselt siiski on kaotuseid veel) mitmelasuline raketiheitja M142 HIMARS ja hulk Ukraina õhujõudude sõjalennukeid ning helikoptereid.