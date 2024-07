„Võivad minna mööda torusid.“ Kas Vene armeele ette jäänud kanal peatab viimaste Ukraina kätte jäänud Donbassi linnade vallutamise?

Intensiivsed lahingud Tšassiv Jari pärast kestavad mitu kuud. See linn asub Donetski oblastis venelaste käes olevast Bahmutist läänest ja paikneb strateegilistel kõrgendikel, mis takistavad Vene armeel lääne poole liikuda. Tšassiv Jari saatus otsustab tõenäoliselt ära veel nelja Ukraina kätte jäänud Donbassi linna -Kostjantinivka, Družkivka, Slovjanski ja Kramatorski- saatuse. Kui venelased saavad kätte kõrgendikud, siis annab Vene armeele võimaluse kasutada neid kõrgendikke, et võtta need linnad ja sinna minevad teed mitmelasuliste suurekaliibriliste raketiheitjate tule alla. Ehkki see ei tähendaks kindlasti, et need neli linna langeksid venelaste kätte üheaegselt, kuid kindlasti tuleks ukrainlastel sealt evakueerida kümneid tuhandeid tsiviilelanikke.