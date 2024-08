KUULA | Olukorrast digiriigis: Mis on saanud riigiäpist?

Stuudios on Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) riikliku mobiilirakenduse talituse juhataja Greta Preast, kelle sõnul muutub digiteenuste kasutamine telefonides üha olulisemaks, kuna paljudel pole enam ei süle- ega lauaarvutit. Viimast arvesse võttes lõi Riigi Infosüsteemi Amet eelmise aasta oktoobris eraldi mobiilirakenduse talituse, mis tegeleb uue riigiäpi arendamisega. Eesmärk on luua lahendus, mis lubaks mobiiltelefonis kasutada riigiteenuseid sama mugavalt kui arvutis.

Saates tuleb juttu sellest, et kaugeltki mitte kõik riigiteenused pole jõudnud veel nutiseadmetesse ja need, mis on praegu kättesaadavad, võiksid pakkuda paremat kasutajakogemust. Greta Preast toob näite, et nutiseadmetes digiallkirja andmine on muutunud ajas üha lihtsamaks. Samasugust arengukaart peaks jälgima ka riigiäpp ja tooma peagi kodanike käeulatusse võimaluse mobiiltelefonis hääletada.