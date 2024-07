„Ameeriklaste rakettidele on seerianumbrid kantud tihedamalt ja paksemate numbritega.“ Kelle rakett kukkus Kiievi lastehaiglasse?

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko teatas, et Ohmatdeti haiglale suunatud rünnaku tagajärjel hukkus kaks ja sai vigastada 32 inimest, sealhulgas kaheksa last, kes sattusid vigastustega haiglasse. Kokku hukkus esmaspäeval Kiievis Ukraina võimude viimastel andmetel Vene raketirünnakus 31 ja sai vigastada 117 inimest. Ukraina õhujõud teatasid, et Ukraina linnade, sealhulgas Kiievi pihta tulistati 38 erinevat tüüpi raketti, sealhulgas hüperhelikiirusega raketid Kinžal ja Tsirkon, kaks ülehelikiirusega raketti H-22, 14 laevadelt välja lastud tiibraketti Kalibr ja 13 tiibraketti H-101 raketti, mille lasid välja Venemaa strateegillised pommitajad. Ukraina sõjaväe teatel suutsid nad alla tulistada 30 raketti. Osa rakette kukkus Kiievi kesklinna lähedale – Lukjanovka linnaossa, kus asub riigi suurim lastehaigla Ohmatdet.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et ülitäpsed raketid tabasid „Ukraina sõjatööstuse rajatisi ja Ukraina lennuväebaase“. Venemaa võimude esindajad väidavad ka tõendeid esitamata, et Kiievi lastehaiglat ei tabanud mitte Vene rakett, vaid Ukraina õhutõrjeraketi killud. „Kutsun üles juhinduma Venemaa kaitseministeeriumi avaldusest, mis välistab absoluutselt rünnakute tsiviilobjektide vastu. Seal seisab, et jutt käib sellest, et haiglat tabas õhutõrjerakett,“ sõnas Putini pressisekretär Dmitri Peskov. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova väitis, et Venemaa väed „andsid Ukrainas kaugmaa täppisrelvadega massiivse löögi sõjaliste sihtmärkide pihta“ ja väidetavalt tabas lastehaiglat „üks Lääne antud NASAMS-i rakettidest“.