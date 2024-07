OTSE | Euroopa rakett Ariane-6 stardib täna õhtul

4 miljardi euro eest välja töötatud Ariane-6 on mõeldud töötavaks raketiks, mis võimaldab Euroopa valitsustele ja ettevõtetele juurdepääsu kosmosele ülejäänud maailmast sõltumatult.

Rakettiga on juba praegu sõlmitud stardilepinguid, kuid on mure, et selle konstruktsioon võib piirata tulevikuväljavaateid.