PROOVISÕIT | Volkswagen Tiguan: bestselleri kolmas põlvkond

Sõitjateruumi kujustus järgib parimaid Volkswageni traditsioone. Sisse istudes on tunne nagu noobelklassi autos – kvaliteetsed materjalid, valgustatud uksepaneelid, muljetavaldavalt suur ekraan ja käiguvalits rooli taga, ehkki oma põhiolemuselt on Tiguani sisemus sarnane teistegi Volkswageni grupi omadega.

Ehkki uudismudel on kasvanud vaid kolme sentimeetri võrra ja teljevahe jäänud samaks, näeb Tiguan nüüd hoopis küpsem välja. Võib-olla on see lihtsalt aja märk, aga võib-olla ongi asi just neis ümaramates vormides, mida toetavad rõhutatud rattakoopad ja tohutu radiaatorivõre.

Volkswagen ID.3 ehmatas turule tulles pea kõiki. Elektriautod on tänapäeval ju suured ja ümmargused ning see stiil tundub olevat lausa nakkushaigus (või moevool), mis autosid viimasel ajal üha kurvikamaks muudab. Ka Tiguan ei jää sellest trendist kõrvale.

Aga kuna tegu on klassikalise Volkswageniga, siis revolutsiooni asemel võib näha pigem evolutsiooni ning see pole üldsegi mitte halb uudis. Seda eriti bestselleri kontekstis.

Olles margi enimmüüdud mudel kogu maailmas (mitte küll Euroopas, siin teeb ilma T-Roc ) on arusaadav, et Wolfsburgis hoolitakse temast väga ning muudatused on läbimõeldud.

Tiguan on Volkswageni jaoks alati olnud üks olulisemaid mudeleid ja nähes, kuidas see on viimase, kolmanda põlvkonna saabumisega muutunud, ei pea ostjate huvi vähenemise üle ilmselt kurtma, ehkki tõde selgub muidugi aastate pärast. Juba ligi 7,6 miljonit müüdud autot on teinud Tiguanist ühe Volkswageni alustalasid.

Uksed sulguvad klassikalise pehme mütsatusega – näib, et sellega on vaeva nähtud. Armatuurlaua kujundus on täiesti uus: nüüd domineerib seal suur infolustisüsteem, mille ekraan on olenevalt varustusest 12,9 või lausa 15 tolli. Selle graafika on selge, toimimine kiire ja üsna loogiline – kogu testisõidu vältel sellega probleeme ei tekkinud.

Lisaks on sinna integreeritud uus tehisintellektipõhine häälassistent, mida kahjuks ei õnnestunud proovida, kuid igasugune vajadus selle järele ka puudus. Aga hea on teada, et see võimalus on varsti olemas ja kindlasti lõbustab see paljusid tulevasi autoostjaid, kes saavad oma teadmisi ümbritsevast maailmast auto omadega võrrelda.

Juhi ees on 10,25-tolline digitaalne näidikupaneel, selle taga juba ID-seeria autodest tuntud käiguvalits ning kõige olulisema (positiivse!) muudatusena on päris ehtsad nupud roolil tagasi. Tundub, et Volkswagen on reageerinud klientide muredele puuteekraanide massilise ja kontrollimatu leviku pärast.

Kes on pidanud vahepealsete haptiliste vidinate käes kannatama, mõistab selle sündmuse tähtsust – üks dealbreaker vähem. Milleks seda vahepealset jama nupulaadsete toodetega oli vaja korraldada, teatakse muidugi ainult Wolfsburgis.

Keskkonsoolil troonib üks suur pöördlüliti, mis võimaldab valida nii helitugevust kui ka sõidurežiime. Ehkki viimane võib tunduda sügavalt ebavajalik (sest kui mitu korda omale sobivat režiimi tavaliikluses ikka muudad), siis raskemates oludes on ümberlülitumise kiirus kriitiline.

Eelkäijast vaid veidi pikemana on klassikalise ajamiga versioonide pagasiruumi maht kasvanud 37 liitri võrra muljetavaldava 652 liitrini. Tagaistmed on endiselt pikisuunas 140 mm võrra reguleeritavad, ka seljatugede kalle on muudetav.

Lae kõrgus istmete kohal tõusis ees 9 mm (kokku 1058 mm) ja taga 10 mm võrra (kokku 1022 mm), mis teeb uue Tiguani veelgi sobilikumaks pikakasvulistele inimestele.

Vanad tuttavad ühe erandiga

Kaugeltki mitte iga kaubamärk ei lähe elektrifitseerimisega nii kaugele, et kasutab oma sisepõlemismootoreid nii eraldiseisvana kui ka poolhübriid- ja lausa pistikhübriidsüsteemi koosseisus. Aga justnimelt seda on Volkswagen oma 1,5-liitrise ottomootoriga teinud, millele sekundeerivad kaheliitrised diiselmootorid.

Valikus on kokku neli erinevat jõuallikat võimsusega 130-272 hj. Kuid ainult võimsaim diisel on saadaval nelikveoga ning sedagi üksnes kahel kallimal varustustasemel.

Arvestades Tiguani „lähisugulaste“ testimise kogemusi, on valik igati õige ja mõistlik, sest kuigi ka lahjem diisel liigutab autot edasi täiesti piisavalt, teeb võimsam seda paremini – kuid pole oluliselt janusem. Lisaks saab talle sappa haakida kuni 2,3-tonnise järelkäru.

Loe täispikka arvustust ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com .