Hirmus lugu: USA põhikooliõpilased korraldasid õpetajatele TikTokis ühisrünnaku

Mõned õpilased väitsid, et grupirünnak oli nali, mis läks liiga kaugele. Teatud kontod, mis õpetajaid kehastasid, tegid healoomulisi postitusi, teatas The Times, kuid teised kontod ohustasid lugupeetud õpetajate mainet.

Koolipiirkonna juht kinnitas, et rünnakule otsitakse õiguslikke vastumeetmeid. Siiski saadi teada, et võimalused on kitsad, kuna kohud üldiselt kaitseb õpilaste õigust sõnavabadusele väljaspool kooli, kui see just teisi ei ähvarda ega kooli tööd ähvarda.

Mõned õpetajad kõhklevad nüüd, kas kutsuda tunnis korrale õpilasi, kes käituvad klassis halvasti. Teised ütlesid, et õpetamise jätkamine on olnud keeruline.

See intsident on esimene teadaolev omalaadne grupiviisiline TikTok-rünnak, mille õpilased oma õpetajate vastu Ameerika Ühendriikides täide viinud on. See on märkimisväärne eskaleerumine selles, kuidas õpilased õpetajaid sotsiaalmeedias kehastavad, kiusavad ja ahistavad õpetajaid. Seni on õpilased kehastanud enamasti ühte õpetajat või direktorit korraga.