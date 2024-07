„Selle kasutamine on Vene sõdurite endi jaoks ohtlik!“ Vene armee „uusim relv“ teeb isegi Islamiriigi leiutistele silmad ette

Vene sõjavägi loob relvastuse nappuse tõttu uusi, aina veidramaid ja ebapraktilisemaid relvi. Eelmisel nädalal levis Vene sotsiaalmeedias video improviseeritud välikahurist, mis on kõigist nendest ise tehtud relvadest kõige ebatavalisem ja ebaefektiivsem. Venelased on võtnud igivanalt Nõukogude jalaväe lahingumasinalt BMP-1 73 mm sileraudse 2A28 Gromi kahuri ja keevitanud selle kaariku külge, et seda saaks veoauto järel vedada.