Peruus kaevati välja inkade-eelsete kõrgema klassi elanike jäänused

See on inkade-eelne ühiskond, mis õitses sajandeid Vaikse ookeani ja Andide mäestiku vahel asuvatel kuivadel tasandikel.

Leiud tehti Chimu pealinnas Chan Chanis, mis asub Peruu tänapäevasest Trujillo linnast veidi põhja pool. Iidne pealinn on tuntud oma keeruka mudatellisest arhitektuuri poolest, mis moodustas kunagi ühe maailma suurima savikrohvist linna.

Cueva ütles, et säilmetel leiti vägivaldse surma märke, lisades, et need asusid linnaosas, millel ei ole tavalisi kalmistu tunnuseid.