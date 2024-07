Jupiteri tüüpi planeedilt leiti mädamuna lõhnaga ainet

HD 189733b on eriline planeet, mis on tuntud oma sinise värvuse poolest ja millel on sulanud klaasist vihm, mis langeb planeedi ägedates atmosfäärituultes külgsuunas. See on ühtlasi üks kõige enam uuritud eksoplaneete. Nüüd on see esimene, millelt on leitud vesiniksulfiidi.

Väljaandes Nature avaldatud uuringu juhtivautor ja astrofüüsik Guangwei Fu rääkis, et see ei oleks koht, mida inimesed külastada tahaks, kuid see avastus aitab planeete paremini mõista.

„Meie uurimus näitab, et HD 189733b on Jupiteriga sarnasem kui seni teada,“ ütles Arizona osariigi ülikooli astrofüüsik ja uuringu kaasautor Luis Welbanks. „See planeet on väga sarnane Jupiteriga, kuid lihtsalt kuumem.“

Ka Jupiteril on oma atmosfääris vesiniksulfiidi jälgi. HD 189733b on läbimõõdu ja massi poolest Jupiterist umbes 10% suurem.

Lisaks vesiniksulfiidi, väävlit sisaldava molekuli avastamisele näitasid Webbi vaatlused, et planeedi atmosfääris on vett ja süsihappegaasi, nagu ka varasemad andmed näitasid.

„Nende kolme molekuli abil saame kokku lugeda, kui palju on planeedil hapnikku, süsinikku ja väävlit, mis annab meile võimaluse mõista, kuidas see planeet võis tekkida ja kas ta erineb meie päikesesüsteemi planeetidest või mitte,“ ütles Welbanks.

Teadlased täpsustasid, et nad ei otsi planeedilt elu - see on selleks liiga kuum ning koosneb põhiliselt vesinikust ja heeliumist.