RETROAUTO PROOVISÕIT | Volvo 960: kohver täis minevikumälestusi

Kui Indrek andis mulle kätte kõige väärtuslikuma auto võtme, mis tal on, mõistsin, et asi on tõsine. See ei ole lihtsalt Volvo 960, see on tõeline kohver minevikku. Keeran võtit ja avan ukse – seda mehaanilist heli ei saa segi ajada ega jäljendada, sest see on salvestatud vanadele helikassettidele, mida keegi ammu ei kasuta.