Eestis avati maailma esimene täisautomaatne laadimisjaam kaugjuhitavatele autodele

Tallinnas asuv laadimisjaam avati kui maailma esimene, kus kaugjuhitavad sõidukid saavad laetud automaatse juhtrööpa abil. Avamisüritusel esitleti Elmo tänavalegaalset kaugjuhitavat Nissan Leaf’i ja Renault Zoe’t, mis on spetsiaalselt laadimislahenduste pakkuja Elonroadi poolt ümber ehitatud.

Elektrisõidukite puhul, mis on varustatud kaugjuhtimise tehnoloogiaga, esitlevad kaablipõhised laadimissüsteemid olulisi operatsioonilisi väljakutseid, rõhutades automaatse laadimise vajadust. Tallinnas avatud automaatne laadimissüsteem on esimene samm selles suunas, kõrvaldades inimsekkumise vajaduse, optimeerides tegevuse efektiivsust ja toetades sujuvaid kaugjuhitavate sõidukite operatsioone. Tulevikus plaanib Elmo luua rohkem laadimisjaamu, et toetada oma tehnoloogia litsentsimist ja ülemaailmset laienemist.