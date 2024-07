Tallinna jalgrattaringlusesse saabub 200 roosat Tšehhi firma ratast

„Eriti hea meel on mul selle üle, et Rekola käivitab Tallinna kesklinnas jalgrattaringluse lähtuvalt vabaturu põhimõtetest ega nõua maksumaksja raha projekti käivitamiseks. See on tõestus sellest, et ettevõtlus jätkuvalt lahendab ise kodanike probleeme ning avaliku rahaga ei ole reeglina mõistlik turgu moonutama hakata,“ lisas Järvan.