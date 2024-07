Tallinna kiirabiarst purjus peaga vette hüppamisest: ma näen paraku igal suvel inimesi, kes rikuvad sedasi enda ja oma lähedaste elu

Päikeseliste ja heade ilmadega veedavad inimesed palju aega värske õhu käes. See viib enamasti selleni, et erinevate traumade hulk soojal perioodil kasvab. On kergeid kahjustusi -verevalumid, nikastused, nihestused-, aga ka raskeid traumasid, mis võivad inimese elu ohtu seada.

Üks traumade arvu suurendav tegur on alkoholi tarbimine. Kahjuks peatab liigne alkoholitarbimine inimese enesealalhoiuinstinkti ning meri on siis põlvini ja mäed õlgadeni. Üks rumalaid vigu, mis tragöödiani viib, on see, kui inimesed lähevad alkoholi joobes ujuma veekogudesse, kus nad pole kunagi varem ujunud ja kus nad ei oska selle sügavust õigesti hinnata. Mina ise, üle kümne aasta elukutselise ujumisega tegelenud inimene, võin nagu „kala“ tiiki hüpata, aga ma ei tee seda kunagi, kui pole kindel, et vee sügavus antud kohas on rohkem kui üks meeter ja põhjas ei ole kive ega muid materjale - betoonplokke, armatuuri jne. Isegi kui hüppate õigesti vette, pole teil mingit garantiid, et te ei saa rasket traumat.