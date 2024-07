Apple’i AI-süsteem jõuab seadmetesse oodatavalt kevadel, esimesed funktsioonid juba sügisel. Mida selle abil teha saab?

Ettevõte on ametlikult teatanud vaid mõnedest funktsioonidest, mis nüüd sügisel saabuvad. Nende hulgas on Writing Tools – mis saab pikki tekste (nagu loengud või sõnumid) kiiresti kokku võtta –, uued kohandatavad Genmojid, Image Wand – mis saab joonistustest luua sümboleid, graafikuid või valemeid – ning kohandatud videote loomine.

Apple Intelligence saab algul olema tasuta teenus, kuid ettevõtte pikaajaline plaan on muuta see tasuliseks. Gurman spekuleerib, et see võib olla Apple Intelligence+-i näol, mis oleks lisafunktsioonidega teenus, mille eest makstaks igakuiselt, sarnaselt iCloudile.