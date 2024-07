Teadlased lõid esimese hiiremudeli, millel on täielik inimese immuunsüsteem

Hiiri kasutatakse laialdaselt bioloogilistes ja biomeditsiilistes uuringutes, sest nad on väiksed, lihtsasti hooldatavad ning neil on mitmeid sarnaseid immunoloogilisi ja bioloogilisi sarnasusi inimestega. Lisaks on nad lihtsasti geneetiliselt muundatavad.

Esimesed humaniseeritud hiired loodi 1980ndatel, et uurida HIV-d ja inimese immuunvastust viirusele. Sellest ajast saati on neid erinevate haiguste mõistmiseks loodud, kuid seni ei oldud loodud hiirt, millel on täisfunktsionaalne inimese immuunsüsteem. Seega ei olnud need sobilikud immunoteraapia arendamisel, inimeste haiguste modelleerimisel ja vaktsiinide väljatöötamisel.