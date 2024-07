Enim hilinenud videomäng Kien ilmus lõpuks pärast 22 aastat

Kien hoiab praegu rekordit ajaloo kõige rohkem hilinenud videomängu kohta - 22 aastat varjutab kurikuulsa Duke Nukem Foreveri 15-aastase teekonna, mis hilines nii kaua, et sellest sai internetis leviv nali. Kogu selle aja möödudes saavad inimesed nüüd tõepoolest Kieni osta, seda Game Boy Advance’i konsoolil.

Mängu alguses palutakse mängijal valida kahe peategelase - sõdalase ja preestrinna - vahel. Sõdalane saab mõõgaga tappa oma vaenlasi. Relvastatud vastaseid on palju ja nad ärkavad taas ellu lühikese aja pärast.

Mitmekümneaastane ilmumisaeg ei olnud muidugi kunagi plaanis. Mäng oli juba aastaid tagasi valmis ja mitu kirjastajat väljendasid selle vastu huvi. Olles ühe välja valinud, pöördusid tuuled Belsanti jaoks pärast seda, kui Kieni valitud kirjastaja viis läbi turuanalüüsi, mille kohaselt oli tema mäng liiga riskantne, et seda toetada. Sel ajal maksis iga Game Boy konsool 15 eurot.

„Ainuüksi esialgsete koopiate trükkimiseks vajalik kapitalisumma oli hirmutav, eriti kuna tolleaegsete tööstusharu suundumuste põhjal olid kaubandusliku edu võimalused väikesed,“ ütleb Belsanti.

Kieni uus kirjastaja Incube8 on spetsialiseerunud klassikalistele konsoolidele mõeldud mängude tootmisele ja toetab Kieni. Mängu müüakse nüüd pilkupüüdvas läbipaistvas hallis kassetis. Mängukarbiga on kaasas ka mitmeleheküljeline käsiraamat, mis on tänapäevastest mängudest praktiliselt kadunud.