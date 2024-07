SpaceX kavandab esimest kommertslikku kosmosekõndi

Algselt 2022. aastal välja kuulutatud Polaris Dawn on mõeldud SpaceXi tehnoloogia piiride avardamiseks ja aitab sillutada teed pikemaajalisele inimese kohalolekule kosmoses. See on esimene kolmest missioonist, mida rahastab miljardär Jared Isaacman, kes rahastas ka Inspiration4.

Kuigi selle stardikuupäeva on aastate jooksul mitu korda edasi lükatud, on see nüüd Isaacmani hiljutise intervjuu kohaselt kavandatud mitte varem kui 12. juulil 2024. aastal.

Missiooni plaanide hulka kuuluvad esimene kommertslik kosmoselend, ambitsioonikad teadusuuringud inimese tervise kohta kosmoses, katsed, et varustada kosmoseaparaat Starlink WiFi-ühendusega, ja kõrge orbiidi saavutamine üle 800 miili Maa kohal. See on kõige kaugemal, kuhu inimene on meie planeedist alates Apollo ajastust jõudnud.

SpaceX peab seda missiooni varaseks teerajajaks nende kosmoseaparaadi Starship jaoks, mis on ambitsioonikas ulmefilmi stiilis projekt, mille eesmärk on viia sadu inimesi orbiidile, Kuule ja võib-olla isegi Marsile.

Polaris Dawn kasutab SpaceXi Crew Dragon kapslit, et viia neli meeskonnaliiget kosmosesse: Isaacmani, endise õhujõudude kolonelleitnandi Scott Poteet ning SpaceXi insenerid Sarah Gillis ja Anna Menon.

See meeskond veedab Maa ümber orbiidil umbes viis päeva, lennates meie planeedi kohal nii kõrgel, et see läbib van Alleni kiirgusvööndit - Maa magnetvälja lõksu jäänud energeetiliste osakeste rõngad. Alates Apollo programmi lõppemisest 1970ndate alguses ei ole keegi van Alleni vööndist läbi käinud.

Polaris Dawni meeskond kavatseb seda asjaolu ära kasutada ja koguda meditsiinilisi andmeid, et paremini mõista, kuidas see kiirguskeskkond mõjutab inimesi, kes seda läbivad. Nad teevad ka mitmesuguseid muid terviseuuringuid, sealhulgas mõõdavad gaasimulle nende veres, et uurida kessoontõbe.

Polaris Dawn plaanib teha esimese kosmosekõnni, mis on kunagi eralennuna tehtud - see on esimene väljaspool NASA või mõne muu valitsusasutuse valdkonnast tehtud kosmoserännak. Esimene NASA kosmosekõnd toimus 1965. aastal Gemini IV-l, kui astronaut Ed White veetis 21 minutit väljaspool oma kosmoselaeva. Sellest ajast alates on kosmosekõnnid saanud Rahvusvahelise kosmosejaama tegevuse regulaarseks osaks ning neid on kasutatud isegi Hubble’i kosmoseteleskoobi parandamiseks kosmosesüstiku missioonil.