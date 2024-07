PROOVISÕIT | Mercedes-Benz EQA: tagasihoidlikkus on voorus!

Kuid tegu pole mingi läbi-häda-kohustusliku lahendusega rohepöörde toetuseks. See on auto, mis näeb hea välja, millel on ühe laadimisega piisavalt pikk sõiduulatus ning margile omaselt rikkalik varustus, seda viimast muidugi juhul, kui hinnakirjas õigesse kohta palju linnukesi teha.

Kui miski üldse auto iga reedab, siis on see ennekõike infolustisüsteem. See toimetab kiirelt ja kindlalt, pilt on selge ja terav, kuid ekraani suurus on harjumatult väike. Viis aastat tagasi olnuks see OK, praegu aga tavatu. Lisaks on keskkonsoolis puuteplaat, millest on suuremate-kallimate mudelite puhul loobutud.