Uuring: muusikahittide meloodiad on ajas muutunud vaid lihtsamaks

Teadlaste sõnul võivad tulemused olla (vähemalt osaliselt) tingitud uute žanrite populariseerumisest, nagu rokk, disko ja hiphop.

Uuringu kaasautor Madeline Hamilton Queen Mary Londoni ülikoolist nentis, et tulemused ei tähenda, et muusika muutub n-ö rumalamaks.

„Minu oletus on, et teised aspektid muusikas muutuvad keerulisemaks ning meloodiad lihtsamaks, et seda kompenseerida,“ rääkis Hamilton, tuues selgituseks, et ajaga on muusikat hakatud tegema rohkemate pillidega ja nüüd juba keerulise produktsiooniga.

Hamilton ja kaasautor Marcus Pearce selgitasid väljaandes Scientific Reports, kuidas nad uurisid USA Billboardi aasta edetabeli esimest viit laulu igast aastast 1950-2022. Nende hulgas olid Elvis Presley „Heartbreak Hotel“, Beatlesi „Hey Jude“, Madonna „Vogue“, Lady Gaga „Poker Face“ ja Beyoncé „Irreplaceable“.

Nad analüüsisid iga laulu puhul kaheksat aspekti, mis olid seotud meloodia helikõrguse ja rütmistruktuuriga. Tulemustest selgus, et meloodiate keskmine keerukus on aja jooksul langenud, kusjuures kaks suurt langust toimus 1975. ja 2000. aastal ning väiksem langus 1996. aastal.

„See langus 2000. aasta paiku on ilmselt vähemalt osaliselt tingitud hiphopi tõusust, sest need meloodiad on väga selgelt eristatavad. Need on tavaliselt väga lihtsad meloodiad,“ ütles Hamilton.

Ta lisas, et väiksem langus 1996. aasta paiku võib samuti olla seotud hiphopiga, kuigi teine võimalik mõju on digitaalsete helitöötlusseadmete kasutuselevõtt, mis võimaldab hõlpsasti korrata laulude sees osi ja fraase.

„Me arvame, et see võib viia meloodiate kordumise suurenemiseni,“ ütles ta.

Kuid meloodiate muutused ei pruugi kajastada kogu pilti. Analüüs näitas, et edetabelite edetabelite tipus oli nootide tihedus - ehk teisisõnu lauldud nootide arv sekundis - suurenenud, eriti alates 2000. aastast.