Esimeses uuringus mürgiste metallide mõõtmiseks tampoonides leiti teiste hulgas arseeni ja pliid

Tampoonid on eriti murettekitavad kui potentsiaalse kemikaalide, sealhulgas metallidega kokkupuute allikana, sest tupe nahale on suurem kemikaalide imendumise potentsiaal kui nahale mujal kehal. Lisaks sellele kasutab neid tooteid suur osa elanikkonnast igakuiselt - 50-80% menstrueerivatest inimestest kasutab tampoone mitu tundi korraga.

„Meile teadaolevalt on see esimene uurimus, milles mõõdetakse tampoonides sisalduvaid metalle. Murettekitav on, et leidsime kõikide metallide, mida me testisime, sealhulgas selliste mürgiste metallide nagu arseen ja plii, kontsentratsiooni.“