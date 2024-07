ASTROFÜÜSIK SELGITAB | Kas eestlased näevad ajaloolist täheplahvatust või mitte?

Põhjakrooni tähtkujus (ld Corona Borealis) leidub üks iseäralik muutlik täht T CrB, mis umbes iga 80 aasta tagant plahvatab noovana. Selliseid korduvaid noovasid on teada väga vähe, enamasti näeme üht tähte noovana plahvatavat vaid ühe korra.

Noova plahvatus toimub kaksiktähes, mille üks komponent on valge kääbus - umbes Päikese massiga, aga väga suure tihedusega täht. Kui kaks tähte on lähestikku, tõmbab valge kääbus oma tugeva gravitatsioonijõuga teise tähe vesinikurikast ainet enda pinnale. Kui seda on sinna kogunenud teatud kriitiline hulk, süttivad valge kääbuse pinnal termotuumareaktsioonid, aine paisatakse suure kiirusega välja ja täht muutub mõneks ajaks palju heledamaks.