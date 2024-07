ILMATEADLANE VASTAB | Kas juulikuus võib Eestis tõepoolest lumi maha tulla?

Kas nüüd saigi see suvi läbi? – küsiti nii mai kui juuni lõpul, siis kui lõppesid kuumalained ja jahenes järsult. Lohutuseks tuleb kohe öelda, et sellised meie soojemad kuud juba on – nagu meie isegi. On ju väga sageli nii mai, jaan, juuli kui august alul jahedad, nende ülessoojenemine võtab aega… Keskeltläbi on juuli meie kõige soojem suvekuu (pikaajaline keskmine ehk norm aastaist 1991-2020 on Eestis järgmine: juuni 14,8°, juuli 17,8° ja august 16,7 °C). Päris paljudel aastatel on see järjekord teine, näiteks viimase 37 aasta jooksul on üheksal suvel kuumim lõikuskuu, kolmel aga jaanikuu.