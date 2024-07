Nissani Sunderlandi tehas – Briti autotööstuse au ja uhkus

See oli üks järjekordne uus auto, mis ligi 18 aastat tagasi Inglismaal, Sunderlandi tehase väravast välja veeres. Ei olnud see luukpära ega (linna)maastur, aga natuke mõlemat. Suur samm autotootjale, murranguline sündmus autotööstusele – nii võib nüüd tagasi vaadates tõdeda. Muidugimõista oli see Nissan Qashqai, krossoverite segmendi looja, või mõnusamalt: kõikide krossoverite vanaema . Qashqaist alates pole automaailm enam endine. Krossoverite revolutsioon on peatamatu.

Tänaseks on Nissan Qashqai ära võlunud üle nelja miljoni ostja maailmas, rohkem kui 100 riigis. See on enimmüüdud auto Ühendkuningriigi ajaloos. Neid on sealmail lausa nii palju, et väidetavalt on igal ajahetkel sinust 500 meetri kaugusel üks Qashqai. Arusaadav, et Qashqai järjekordne uuenduskuur on tootja jaoks tähtsündmus.