San Franciscos saab uuest rakendusest jälgida baarimelu otseülekandes. Kohalikud on pahased

Selle aasta alguses käivitunud 2Nite kasutab erinevatesse asutustesse paigutatud kaamerate võrgustikku, et pakkuda ülevaadet kohapeal toimuvast.

Rakenduse kodulehe kohaselt on tegemist kõik-ühes rakendusega, mille eesmärk on hallata, edendada ja avastada ööelu. Rakenduses aga julgustab programm kasutajaid avalehte, kus leidub erinevaid otseülekandeid, läbi vaatama.

Kasutajad saavad samas rakenduses nendes kohtades toimuvatele üritustele pileteid osta. Samuti näeb seal tulevasi üritusi Bay Areas ning jõuda otse esinejate sotsiaalmeediakontodele.

„Seni on rakendusel lepingud viie kuni kaheksa asutusega,“ kirjutatakse väljaandes The San Francisco Standard.

„San Francisco ja teistegi linnade ööelu on hetkel väga keeruline navigeerida,“ rääkis 2Nite’i kaasasutaja Lucas Harris. „Mulle oli ilmselge, et kõik on sellist lahendust tahtnud, et leida endale sobiva meeleoluga paik.“

Seni on programmi kasutanud umbes 3000 inimest, kellest umbes 300 on hakanud seda regulaarselt kasutama. Praeguseks on teenus tasuta.

Rakenduse loojad on saanud inspiratsiooni Surfline’ist, mille abil saavad surfarid kontrollida lainete kvaliteeti randades üle maailma.

App Store’is on sellele antud hinnangud seinast seina. Kui osad kiidavad mugavust piletite soetamisel või isegi kaaslaste leidmise eeliseid, leiavad teised, et rakendus on liiga invasiivne.

„Sul peaks olema võimalus baaris end vabaks lasta, ilma et keegi sind jälgiks,“ rääkis üks kohalik naine ajakirjale Standard.

Lucas Harris on öelnud, et äridel, mis rakendusega koostööd teevad, on kontroll kaamerate üle - võimaldades neid sisse ja välja lülitada - ning ülekanded on mõeldud vaid baarides või klubides toimuvatest üritustest ülevaate andmiseks.

Harris ja teine kaasasutaja Francesco Bini on samuti öelnud, et on tutvustanud ülekannetel n-ö hägustamist, mis teevad videod anonüümsemaks ning ei võimalda individuaalseid pidutsejaid tuvastada.