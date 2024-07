Venezuelast leitud 4000 aasta vanused kaljujoonised võivad pärineda seni tundmatust kultuurist

Teadlased leidsid mitmeid erinevaid jooniseid, alates piktogrammidest - geomeetrilistest kujunditest ja mustritest - kuni inimeste kujutisteni. Arheoloogide sõnul on ebaselge, mis põhjusel inimesed seda kunsti lõid. „Nii palju aastaid tagasi elanud inimeste mõtetesse on peaaegu võimatu sisse elada,“ ütles Pérez-Gómez, „kuid kindlasti oli neil sümbolitel rituaalne tähendus.“

Kuigi kaljujooniste vanus pole täpselt teada, on sarnane kaljukunst Brasiilias dateeritud umbes 4000 aasta vanuseks. Pérez-Gómez arvab aga, et Venezuelas asuvad joonised võivad olla vanemad.

Canaima rahvuspark on tohutu, umbes Belgia suurune park, mis hõlmab metsi ja mägist maastikku. Pérez-Gómez ütles, et see park võis olla nullpunkt, kus see salapärane kultuur esimest korda arenes, enne kui see hiljem ümbritsevatele aladele levis.