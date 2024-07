„Kui Vene armee ründab mäest alla, siis pole eriti midagi teha.“ Kas venelaste suvisest suurpealetungist on toss väljas või mitte?

Viimastel nädalatel pole Vene armeel hoolimata pingutustest õnnestunud läbimurret saavutada. Venelased on tekitanud ohtliku olukorra Toretski lähedal ja kompavad ukrainlaste kaitset, proovides leida nõrku kohti, kuid esialgu on see kõik. Praeguse tempo hoidmine nõuab Venemaalt lisareserve, samal ajal on märke, et venelaste tulejõud nõrgeneb ning ukrainlaste oma tänu välisabile suureneb. Venemaa kõige ohtlikumaks relvaks on jäänud juhitavad liugpommid, mida nad kasutavad olenevalt päevast sadade kaupa. Ukraina armeel on endiselt probleeme meestenappusega ja kogu lubatud abi pole nad läänelt kätte saanud. See takistab Ukraina armeel vasturünnakute korraldamist.