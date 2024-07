Kas klassikalistesse autodesse tasub investeerida?

Selleks, et autot saaks nimetada klassikaliseks, peaks see olema toodetud rohkem kui 30 aastat tagasi. Siiski ei ole iga 30 aasta vanune auto investeeringut väärt. Tootmismaht, hind ja tootmise põhjused võivad selgitada, miks mõnda sõidukit peetakse tõeliseks klassikaks ja mõnda mitte.

Näiteks Ford Sierra oli 80ndatel ja 90ndatel populaarne auto, kuid see ei ole mudel, mida klassikaliste sõidukite kollektsionäärid sooviksid. Hoopis teine lugu on aga Cosworthiga, millel oli Ford Sierrast suurem võimsus. See oli mõeldud võidusõiduks ja toodeti vaid piiratud koguses.

Klassikaliste autode ostjaid võib jagada kahte rühma: need, kes ostavad ja müüvad autosid kasumi teenimise eesmärgil, ning need, kes ostavad sõidukeid elamuse pärast ja sõidavad nendega ainult erilistel puhkudel.

Autojuhid, kes kaaluvad klassikalise auto soetamist, on sageli eksitatud ideega, et nad saavad sõidukiga lõbusõitu teha ja selle hiljem suure kasumiga maha müüa. Samas võivad nad aga sattuda olukorda, kus autot kuritarvitatakse ja see ei säilita oma väärtust. Inimesed, kes ostavad auto investeeringuna, ei sõida sellega ringi, et tagada selle laitmatu seisukord ja et see ei saaks rikke või õnnetuse tagajärjel kahjustada. Neid kasutatakse ainult erilistel puhkudel, vältides tavaliselt äärmuslikke ilmastikutingimusi.