Eestikeelse vaimse heaolu rakenduse arendamiseks saadi 2 miljoni eurone toetus

Hoolimata suurtest investeeringutest vaimse tervise teenustesse ja sellega seotud digilahendustesse on kehv vaimne tervis Aaviksoo sõnul probleemiks üha suuremale hulgale inimestele. „WHO andmetel on meeleolu- ja ärevusehäirete kulud ELis ligikaudu 170 miljardit eurot aastas ja need on ka peamine töövõimetuse põhjus, põhjustades kuni 50% kroonilistest haiguslehtedest,“ viitas Aaviksoo.