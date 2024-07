Rootsi teadlaste välja töötatud nanorobotid tapsid edukalt hiirtel vähirakke

Roboti relv on peidetud nanostruktuuri ja see paljastub ainult kasvaja mikrokeskkonnas, säästes terveid rakke, selgub väljaandes Nature Nanotechnology avaldatud uuringust.

Uurimisrühm on varem välja töötanud struktuurid, mis suudavad organiseerida rakkude pinnal retseptoreid, mis viivad rakusurmani. Struktuurid kujutavad endast kuut peptiidi (aminohappeahelat), mis on kokku pandud kuusnurkseks mustriks.

DNA-d kui ehitusmaterjaliga nanoskaalaliste struktuuride ehitamise kunsti nimetatakse DNA-origamiks ja sellega on Högbergi uurimisrühm tegelenud juba aastaid. Nüüd on nad kasutanud seda tehnikat „tapmislüliti“ loomiseks, mis aktiveerub õigetes tingimustes.

„Meil on õnnestunud relv ära peita nii, et see saab avalduda ainult keskkonnas, mis asub kasvaja sees ja selle ümber,“ ütleb ta. „See tähendab, et oleme loonud teatud tüüpi nanoroboti, mis suudab konkreetselt vähirakke sihtida ja tappa.“