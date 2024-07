Me kõik oleme viimasel ajal hakanud puukidega sagedamini kokku puutuma. Kohati tundub, et need väikesed vereimejad on Tallinna täielikult hõivanud, rünnates kõiki, kes julgevad kõrge rohu sisse minna. Õues ei saa enam vaba aega veeta nii, nagu sai varem - nüüd peame alati valvel olema, vastasel juhul riskime osaleda loteriis, milles võib saada entsefaliidi, borrelioosi või muu tõsise puukidega leviva haiguse „õnnelikuks omanikuks“. Kas probleemile on lahendus?