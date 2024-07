VIDEO | Hiina rakett kukkus pärast „kogemata“ startimist alla

Avalduses öeldi, et pardaarvuti lülitus automaatselt välja ja rakett kukkus stardipunktist 1,5 km edelapoole mägedesse. Lisati, et õnnetuses ei olnud ohvreid, kuna piirkonnas viibivad inimesed evakueeriti.

Tianlong-3 on Hiinas kavandatud ja toodetud ning see on kavandatud osaliselt korduvkasutatavaks, kusjuures esimene etapp on võimeline sooritama autonoomset vertikaalset maandumist ja seda saab taaskasutada kuni kümme korda.