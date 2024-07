„Nad on tegelikult väga professionaalsed.“ Mida muudaks Põhja-Korea üksuste tulek Ukraina sõtta?

Põhja-Korea saadab Donetski oblastisse juulis oma ehitus- ja inseneriväed. Sellest teatas Sõjauuringute Instituut (ISW) viitega Lõuna-Korea telekanalile TV Chosun. Ajakirjanikud viitasid kõrgele Lõuna-Korea ametnikule. Ametlikult hakkab KRDV armee aitama Vene okupantidel taastada okupeeritud Donetski oblasti tsiviilinfrastruktuuri. TV Chosun märgib, et Põhja-Korea armees on kümme inseneribrigaadi ning Kim Jong-un võib vastu saada Venemaalt kuni 115 miljonit dollarit aastas, kui ta saadab Ukrainasse venelastele abiks kolm või neli insenerivägede brigaadi.

Samas märgib Sõjauuringute Instituut, et Venemaa püüab tekitada riikide koalitsiooni maadest, kellel on ajalooliselt soojad sidemed NSV Liiduga, et luua alus uuele ja alternatiivsele maailmakorrale.