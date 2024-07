Vatikan läheb täielikult üle päikeseenergiale

Oma motu proprio’s „Fratello Sole“ - paavsti ametlikus väljakuulutuses roomakatoliku kirikule - jagas ta oma juhiseid Vatikani ametivõimudele alustada koostööd Itaalia ametnikega, et muuta Vatikan roheliseks asutuseks, teatas aciafrica .

Katoliku kirik hakkas esimest korda avalikult kliimamuutustega tegelema paavst Paul VI, kes väljendas 1971. aastal muret, et inimkonna „looduse ekspluateerimine toob kaasa selle hävitamise ohu“.

Üleminek päikeseenergiale kui peamisele energiaallikale on Vatikani uusim algatus, et muutuda „rohelisemaks“ ja keskkonnasäästlikumaks. Kuid päikeseenergia on Püha Tooli huviorbiidis olnud juba ligi kaks aastakümmet.