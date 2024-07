PROOVISÕIT | Peugeot 208: väljast väikesed, seest suured muudatused

Kui Peugeot 2019. aastal oma supermini kolmandat põlvkonda (2012. aastani kandis väikeauto indeksit 207) Peugeot 208 nime all esitles, pakuti seda ühena esimestest autodest nii bensiini- ja diiselmootoriga kui ka täiselektrilisena.

1,5-liitrine diiselmootor oli arendatud praktiliselt täiuseni, ent 1,2-liitrine bensiinimootor jõudis pälvida ohtralt kriitikat ka teiste autode kapoti all. Nüüd enam mitte.

Alustame rohkem märgatavast, ehkki kahtlemata vähem olulisest. 2023. aastal sai väikseim „lõvikutsikas“ imekerge näovärskenduse (sest toimivat lahendust pole mõtet parandada) ja nii paneb muudatusi tähele vaid kogenud silm. Suures plaanis on auto ikka selline, nagu oli.

Mängud tuledega

Enim hakkab silma uus valgussignatuur, mille iseloomulikuks tunnuseks on kaitserauas kolm pikka vertikaalset „küünist“ ja mida Peugeot kasutab ka mitmel teisel mudelil. Võrreldes varasemaga on need nihutatud auto välisserva poole, nüüd tundub auto laiem ja stabiilsem.

Radiaatorivõre ja kere pole enam eraldiseisvad detailid, vaid moodustavad ühtse terviku, mis on visuaalselt küll robustsem, kuid samas moodsam.

Olenemata sellest, mis värvi auto valida, on kõigil läikivmustad tahavaatepeeglid, GT varustuses ka sama karva rattakoopad ning lisatasu eest must katus. Viimane versioon oli ka proovisõiduautoks.

Baasvarustuse puhul vaatab juhile vastu väike 3,5-tolline ekraan ning analoognäidikud, kuid kõrgematel tasemetel on see kõik digitaalne. 10″ infolustisüsteem on saanud uue kujustuse, soovi korral saab seal kohandada nii ekraani värvi kui ka erineva info paigutust ja prioriteetsust.

Autotootjad püüavad iga hinna eest saavutada, et sõitjad kasutaksid ikka tehasenavi, mitte Google Maps’i või Waze. Selles võitluses on kõik nipid lubatud, mõned neist üsnagi teravmeelsed. Nii võimaldatakse nüüd telefonis ette valmistatud marsruutide saatmist otse autonavisse, ühtlasi reageerib see häälkäsklustele. Waze-usku kasutajat see kõik muidugi ei veena.