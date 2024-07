Hiina enda kodanikele: ärge postitage infot luuresatelliitidest sotsiaalmeediasse!

„Nende ülemeremaade spiooniagentuuride varjatud meetodid ja kavalad strateegiad käivad tavainimese kujutlusvõimest üle. Nad mitte ainult ei toetu kõrge eraldusvõimega kaugseiresatelliitidele, et jälgida kogu meie territooriumi ilma pimealadeta, vaid kasutavad ka professionaalset analüüsi ja tavaliste netimeeste tahtmatut sekkumist, et avada uus tee luureandmete saamiseks,“ kirjutati meediakanalis.

„Ootamatu on see, et mõnest inimesest on alateadlikult saanud „juhtkoerad“, kes osutavad oma igapäevases võrgutegevuses luuresatelliitidele, lekitades tahtmatult riigi julgeolekuga seotud võtmeteavet,“ seisab teates.