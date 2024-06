Downi sündroomiga neandertallane elas kuueaastaseks

Hispaania Valencia provintsis Cova Negra arheoloogilises leiukohas välja kaevatud inimese fossiili hiljutisel uurimisel leiti sisekõrva anatoomias tunnused, mis viitasid Downi sündroomile, mis on varaseimad teadaolevad tõendid selle geneetilise seisundi kohta.

Fossiil, millel on säilinud täielik sisekõrva anatoomia, kaevati välja 1989. aastal, kuid seni polnud selle tähtsust tunnistatud. Tegemist on ühe fragmendiga paremast oimuluust.

Kuigi teadlased ei saa olla kindlad, kas fossiil oli tüdruku või poisi oma, on nad andnud neandertallasest lapsele hüüdnime „Tina“.

Tina sisekõrva kõrvalekallete kombinatsioon on teada ainult Downi sündroomiga inimestel.

Patoloogia, mille all see inimene kannatas, põhjustas invaliidistavaid sümptomeid, sealhulgas vähemalt täielikku kurtust, raskeid peapööritustunnuseid ja võimetust tasakaalu säilitada,“ ütles Hispaania Alcalá ülikooli paleoantropoloog Mercedes Conde-Valverde, kes on ajakirjas Science Advances avaldatud uurimuse juhtivautor.