Uuring: taimepõhine toitumine ei kahjusta sportlikku sooritust

Taimetoidu põhised dieedid on viimastel aastatel sportlaste seas populaarsust kogunud. Mõned usuvad, et taimepõhine toitumine parandab sooritusvõimet tänu suuremale süsivesikute ja antioksüdantide sisaldusele. Teised arvavad, et see kahjustab sooritusvõimet täieliku valgu ja kreatiini väiksema sisalduse tõttu.