Uuring: multivitamiinid ei aita kauem elada, vaid võivad hoopis suurendada surmariski

USA teadlased analüüsisid enam kui 400 000 täiskasvanu terviseandmeid, kellel polnud pikaajalisi haiguseid, et teada saada, kas igapäevased multivitamiinid vähendavad nende surmariski kahe kümnendi jooksul.

Selle asemel, et kauem elada, oli multivitamiinide võtjate seas uuringu jooksul märkimisväärselt suurem arv surmi.

Uurijad ei leidnud tõendeid selle kohta, et igapäevased multivitamiinid surmariski vähendaksid, vaid teatasid hoopis 4% suuremast suremusriskist kasutajate seas esimestel jälgimisaastatel. Suurem surmarisk võib peegeldada multivitamiinide kahjulikkust või suundumust, et inimesed alustavad igapäevaste multivitamiinide võtmist siis, kui neil tekib tõsine haigus. Üksikasjad on avaldatud väljaandes Jama Network.