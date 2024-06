Reuters: Vene satelliit lagunes kosmoses laiali, ISS-i astronaudid pidid varjuma

Katkine Vene satelliit lagunes orbiidil laiali rohkem kui sajaks tükiks. See sundis rahvusvahelise kosmosejaama astronaudid umbes tunniks varju minema, kirjutab Reuters. Venemaa vaatlussatelliit Resurs-P1 läks rikki mitu aastat tagasi, miks see nüüd, aga laiali lagunes, pole täpselt teada. Prahti jälginud USA kosmoseväejuhatus teatas, et otsest ohtu teistele satelliitidele ei tekkinud. „Suur praht orbiidil on haruldane, kuid see tekitab üha suuremat muret, kuna see piirkond on täis satelliite, mis on Maa igapäevaelu jaoks olulised, alates lairiba Internetist ja sidest kuni põhiliste navigatsiooniteenusteni,“ märgiti materjalis.