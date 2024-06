Uurimus: Vana-Egiptuse kirjutajatel oli sama kohutav kehahoiak nagu tänapäeva kontoritöötajatel

Kuid kirjutaja tööl oli ka puudusi, kuna nad täitsid sageli ühtesid ja samu bürokraatlikke ülesandeid, mis nõudsid pidevat pikaajalist istumist. Teadlased märkasid, et kirjutajate liigestes ilmneb degeneratiivseid muutusi võrreldes täiskasvanud Egiptuse meestega, kes tegid muid töid. Enim kahju sai parem rangluu, parem õlavarre luu (kus see ühineb õlaliigesega), parema reieluu alumine osa (kus see ühineb põlvega) ja selgroolüli lülisamba ülaosa. Lisaks märkasid teadlased süvendeid iga kirjutaja mõlemal põlvekedral ja pahkluu allosas.