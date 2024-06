„Kui positsioonilt ära ei saa, siis on oht meeskonnale suur.“ Milline on Ukraina kogemus Eesti soetatava Prantsuse liikursuurtükiga?

CAESAR võeti relvastusse 2000-ndate algul, see põhineb veoautoveermikul, millele on paigutatud 52 mm kaliibrise rauaga 155 mm haubits. Selle laskekaugus on erineva moonaga 40–50 km. Suuremad tuleristsed sai see Ukraina sõjas. 2022. aasta aprillis teatas Prantsuse president Emmanuel Macron 12 CAESAR-i Ukrainasse saatmisest. Tegu oli Prantsusmaa esimese korralikuma ukrainlastele antud relvaabiga. Macroni järel hakkasid Ukrainale suurtükiväerelvi saatma ka teised lääneriigid ja kokkuvõttes aitasid need 2022. aastal seisma panna venelaste kevadise ja suvise Donbassi suurpealetungi, millele Kremlis olid pandud suured lootused. Ukrainlased on saanud seni 49 CAESAR-it ja prantslased on lubanud saata neile veel 78 sellist liikursuurtükki. Kinnituse on saanud seegi, et Vene armee on hävitanud kuus sellist masinat.