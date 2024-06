Hispaanias leiti ammu kadunud tsivilisatsiooni unustatud tähestik

20-sentimeetrine kivitahvel leiti hiljuti arheoloogiliste väljakaevamiste käigus Hispaanias Guareña linna lähedalt. Casas del Turuñuelo nime all tuntud leiukoht pärineb Tartessose tsivilisatsioonist, mis tekkis Pürenee poolsaare edelaosas umbes 2500 aastat tagasi. Kui Hispaania ametnikud 6. juunil leiust teatasid, arvati veel, et see on lihtsalt sõdalaste kujutis. See uudis köitis Barcelona ülikooli arvutiteadlase ja paleo-hispaania keelte eksperdi Joan Ferrer i Jané tähelepanu. Lugedes juhuslikult uudiseid Hispaaniast leitud kivitahvli kohta, märkas terava pilguga uurija, et arheoloogidel oli märkamata jäänud kõige olulisem: tahvel ei sisaldanud mitte ainult graveeringuid võitlevatest sõdalastest, vaid ka muistse keele salapäraseid tähemärke. Jané võttis ühendust Merida arheoloogia instituudiga, et saada tahvlist paremaid kujutisi ja need kinnitasid tema oletusi: arheoloogid olid leidnud üliharuldase näidise ammu kadunud lõunapaleo-hispaania kirjasüsteemist.