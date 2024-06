SpaceX sai lepingu rahvusvahelise kosmosejaama utiliseerimiseks

BBC teatab, et NASA on uurinud erinevaid võimalusi jaama utiliseerimiseks pärast selle eluea lõppu, sealhulgas demonteerimist ja uuemate elementide kasutamist järgmise põlvkonna platvormil. Teine võimalus on see anda käitamiseks eraettevõtetele. Kuid kõik need lahendused on erineva keerukuse ja kuludega, aga ka juriidilised probleemid, mis on seotud omandiküsimuse lahtiharutamise vajadusega. Ei NASA ega SpaceX pole avaldanud puksiiriprojekti üksikasju, kuid jaama ohutuks viimiseks atmosfääri on vaja märkimisväärset tõukejõudu, et ISS siseneks sinna õigel ajal ja õiges kohas. Koht, kuhu jaam langeb, saab nime kapten Nemo allveelaeva Nautilus järgi (Jules Verne’i raamatust „Kakskümmend tuhat ljööd vee all“). See asub lähimast maismaast enam kui 2500 km kaugusel. NASA loodab, et selleks ajaks, kui ISS orbiidilt minema toimetatakse, hakkavad erafirmad rajama kosmoses oma orbitaaljaamu. NASA enda põhitähelepanu on praegu Kuu orbiidile saadetava tulevase Gateway-nimelise platvormi ehitamisel.