Mudel on 4,39 meetrit pikk, 1,66 meetrit kõrge ja 2,67-meetrise teljevahega, selle pakiruum on 460-liitrine. Kliirens on muljetavaldavalt kõrge – 20 cm.

Auto sisemuses leiame head-up näidikutepaneeli, vähendatud mõõtmetega rooliratta ning uued istmed, mis on varustatud täiendava 10–15 mm vahtmaterjaliga. Horisontaalne armatuurlaud on jagatud kaheks tasandiks: tehnilised elemendid ülal- ja mugavusvarustus allpool – alles on Citroënile iseloomulikud vertikaalsed õhuavad. Fotode põhjal paistab, et roolitagune näidikutedisplei armatuurlaual on imekitsas.