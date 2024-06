FOTOD | Kõige raskem, kõige kiirem, kõige võimsam - BMW uus M5 arendab enam kui 700 hobujõudu

Nelikveolise pistikhübriid M5 kapoti alt leiab 4,4-liitrise kahe turboga V8, mis koostöös elektrimootoriga arendab kokku 535 kW ehk 727 hobujõudu - sellest V8 bensiinimootori võimsus on 585 hobujõudu. Hübriidajami maksimaalne pöördemoment on kokku 1000 Nm - sellest bensiinimootori pöördemoment 750 Nm. Võimsus viiakse ratasteni kaheksakäiguline M Steptronic käigukasti abil.

BMW väitel on tegemist seni kiireima M5-ga. Mis on tõsi selles vaates, et 0-200 km/h on uus M5 tõesti vanast natuke kiirem (10,9 s vs 11,1). 0-100 km/h on uuel versioonil näitaja 3,5 ja vanal 3,4 sekundit.