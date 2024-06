„Venelaste banzai-rünnakud teevad imesid.“ Vene armee „surus ära“ kogenematu Ukraina brigaadi. Millega ähvardab Toretski läbimurre?

Vene-Ukraina sõjas on kõige keerulisem olukord tekkinud Donetski oblastis nn Pokrovski suunal. Selles paigas on rakendatud enamik Vene armee jõude ja ründeüksuseid. Venelased jätkavad seal edasi liikumist. Vene armee läheneb Kostjantõnivka ja Pokrovski vahelisele maanteetrassile, mida nimetatakse ka Ukraina armee Donbassi elu teeks. Pokrovsk ja Kostjantõnivka on Donetski oblastis Ukraina vägede logistika keskpunkt. Vene armee on jõudnud nendevahelisele maanteele juba viie kuni seitsme kilomeetri kaugusele. See tähendab, et venelastel on juba tee üle tulekontroll. Viimastel päevadel käivad lahingud Novoaleksandrivka küla pärast, mis on viimane oluline asula enne maanteed. Ukraina kindralstaap väidab, et venelaste käes on pool külast, sõltumatud vaatlejad, et see on juba venelaste käes. Kindlust pole, kuid fakt on see, et venelased on peaaegu juba maanteele välja jõudnud, ja ukrainlased proovivad neid kuni viimseni tagasi hoida.

Teine rindel käivate lahingute kese on Toretsk. Selles rindelõigus ei muutunud enne seda midagi peaaegu 2014.-2015. aastast peale. Kuid viimase nädala jooksul on õnnestunud Vene armeel seal Toretski linnale lähemale liikuda. Idee järgi peaks see olema väga tugevasti kindlustatud ja rohkete looduslike tõketega rindelõik, kus venelaste edu väljavaated peaksid olema väikesed, kuid reaalsuses on selgunud, et Ukraina kaitse on seal nõrgem, kui eeldati. Ja venelased proovivad nõrka kohta ära kasutada. Hädad said alguse vägede rotatsiooni ajal, kui Ukraina armee vahetas seal oma tugeva brigaadi nõrga ettevalmistusega brigaadi vastu, mis ei suuda positsioone hoida, ja venelased on jõudnud juba Toretski linna piirile, hõivates viimased sellega piirnevad külad. Lähemal ajal on oodata, et Vene väed alustavad 30 000 elanikuga linna hõivamist. Vene armee on Toretski juba praegu lõunast ja põhjast pooleldi sisse piiranud. Toretski on peetud Donbassis Ukraina armee võimaliku pealetungi eeldatavaks platsdarmiks. Toretskist 250 000 elanikuga Horlivkani – mis on Vene vägede käes – on ainult 10 km. Horlivka on venelaste logistikakeskus ja siiani on hellitatud lootusi, et millalgi võib Ukraina armee jaoks avaneda võimalus sellele pealetungida ja lõigata sellega ära Luhanski ja Donetski vaheline ühendus.