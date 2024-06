„Planeetide tapjaks“ ristitud asteroid tuleb sel aastal Maale maksimaalselt lähedale

Neljapäeval, 27. juunil läheneb Maale suur asteroid, mida hüütakse „planeetide tapjaks“. See möödub meie koduplaneedist kiirusega umbes 93 000 km/h. Sellest kirjutab Live Science. Potentsiaalselt ohtlik mäesuurune objekt on üks suuremaid kosmosekive, mis on Maast nii lähedalt enam kui sajandi jooksul möödunud.

Märgitakse, et 2011 UL21 on Maa-lähedane asteroid, see tähendab, et selle orbiit viib ta aeg-ajalt Päikesele lähemale kui1,3 astronoomilise ühiku kaugusele, mis on umbes 1,3 korda suurem Maa ja Päikese vahelisest keskmisest kaugusest.

„See tiirleb meie tähe ümber kord kolme aasta jooksul. Varasemad vaatlused näitavad, et kosmosekivi on SpaceReference.org andmetel 1,1–2,4 miili (1,7–3,9 kilomeetrit) lai, mis tähendab, et see on suurem kui 99% teadaolevatest Maa-lähedastest asteroididest. Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) andmetel,“ märgiti materjalis.

Väljaanne märgib, et see asteroid on suure tõenäosusega 10 korda väiksem kui suurim Maale kunagi langenud kosmosekivi, Vredeforti asteroid.