„Vene armee kukkus eksamil läbi.“ Ekspert selgitab, miks on Eesti-vastase sõjalise agressiooni oht tegelikult väike

Euroopa valmistub võimalikuks Venemaa-vastaseks sõjaks. Saksamaa valitsus esitas näiteks hiljaaegu „Ühise kaitse raamdirektiivi“. Sisuliselt on tegemist tegevusplaaniga Venemaa rünnaku puhuks, kirjutab Saksa kõmuleht Bild. Dokumendi kohaselt paigutatakse väed ümber NATO idatiivale, keldreid, maa-aluseid parklaid ja metroojaamu hakataks kasutama punkritena ning haiglad peavad olema valmis haavatuid vastu võtma.

Euroopa ajakirjandus kirjutab regulaarselt Venemaa NATO riikide vastase rünnaku stsenaariumidest. Juuni alguses avaldas The Telegraph artikli sellest, kuidas NATO valmistab Venemaa sissetungi puhuks ette USA vägedele mõeldud maismaakoridore. Plaani kohaselt maabuksid Ameerika väed Hollandis ja suunduksid sealt edasi sõjategevuspiirkonda. Kui selle riigi sadamad on jäänud Venemaa raketi- ja õhulöökide alla, on teisigi võimalusi: Itaalia, Kreeka ja Türgi sadamad. Samuti töötatakse välja stsenaarium, mille kohaselt tuuakse USA väed Euroopasse läbi Norra.